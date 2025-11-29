رئیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چالوس از مسدود شدن جاده کندوان و آزادراه تهران-شمال از ۱۰ تا ۱۹ آذرماه به دلیل اجرای عملیات تکمیل گالری کمرزرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی صفایی رئیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چالوس از مسدود شدن محور کندوان و آزادراه تهران-شمال به مدت ۱۰ روز خبر داد.

وی با اعلام جزئیات این برنامه گفت: این محور از ۱۰ تا ۱۹ آذرماه به دلیل اجرای عملیات تکمیل گالری کمرزرد به‌طور موقت مسدود خواهد شد.

رئیس راهداری چالوس افزود: در هفته اول، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه (۱۰ و ۱۱ آذر) از ساعت ۷ صبح تا ۷ عصر و روز چهارشنبه تا ساعت ۱۲ ظهر محور بسته خواهد بود.

وی افزود: هفته آینده نیز از یکشنبه تا سه‌شنبه (۱۵ تا ۱۷ آذر) انسداد از ۷ صبح تا ۷ عصر و روز چهارشنبه (۱۸ آذر) تا ساعت ۱۲ ادامه خواهد داشت.

صفایی گفت: در این مدت تردد تنها برای ساکنان بومی کندوان امکان‌پذیر خواهد بود و سایر مسافران نمی‌توانند از این محور استفاده کنند.

به مسافران توصیه می‌شود در این بازه زمانی از مسیرهای جایگزین برای سفر استفاده نمایند.