رئیس راهداری و حمل و نقل جادهای چالوس از مسدود شدن جاده کندوان و آزادراه تهران-شمال از ۱۰ تا ۱۹ آذرماه به دلیل اجرای عملیات تکمیل گالری کمرزرد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی صفایی رئیس راهداری و حمل و نقل جادهای چالوس از مسدود شدن محور کندوان و آزادراه تهران-شمال به مدت ۱۰ روز خبر داد.
وی با اعلام جزئیات این برنامه گفت: این محور از ۱۰ تا ۱۹ آذرماه به دلیل اجرای عملیات تکمیل گالری کمرزرد بهطور موقت مسدود خواهد شد.
رئیس راهداری چالوس افزود: در هفته اول، روزهای دوشنبه و سهشنبه (۱۰ و ۱۱ آذر) از ساعت ۷ صبح تا ۷ عصر و روز چهارشنبه تا ساعت ۱۲ ظهر محور بسته خواهد بود.
وی افزود: هفته آینده نیز از یکشنبه تا سهشنبه (۱۵ تا ۱۷ آذر) انسداد از ۷ صبح تا ۷ عصر و روز چهارشنبه (۱۸ آذر) تا ساعت ۱۲ ادامه خواهد داشت.
صفایی گفت: در این مدت تردد تنها برای ساکنان بومی کندوان امکانپذیر خواهد بود و سایر مسافران نمیتوانند از این محور استفاده کنند.
به مسافران توصیه میشود در این بازه زمانی از مسیرهای جایگزین برای سفر استفاده نمایند.