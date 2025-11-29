به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مسئول مجموعه کتب نویسندگان گلپایگان، ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و حمایت از نویسندگان شهرستان را از اهداف برگزاری این برنامه دانست و گفت: در این آیین ۸ اثر از ۶ نویسنده شهرستان گلپایگان که در دوسال اخیر به چاپ رسیده بود رونمایی و از نویسندگان این آثار رونمایی شد.

علیرضا محرابی افزود: تاکنون ۱۴۰ نفر نویسنده گلپایگانی با بیش از ۸۰۰ عنوان کتاب در شهرستان گلپایگان شناسایی شده است.