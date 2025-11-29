معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای اشتراک همه داشته‌ها، تحقیقات، پژوهش‌ها و دستاورد‌های بخش کشاورزی خود با کشور عراق ضروری است در قالب کمیته مشترک کشاورزی برای رسیدن به فهم مشترک تلاش کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدمهدی برومندی روز شنبه در اولین همایش مشترک توانمندی‌های کشاورزی خوزستان از تولید تا صادرات با حضور عباس جبار مالکی وزیر کشاورزی کشور عراق در اتاق بازرگانی اهواز، امنیت غذایی را دغدغه مشترک همه کشورها، دولت‌ها و ملت‌ها در دنیا دانست و اظهار کرد: در دنیای امروز بیش از یک میلیارد انسان گرسنه روی کره زمین زندگی می‌کنند.

وی با بیان اینکه در این مقطع تاریخی ایران و عراق برای ارتقای سطح روابط و پیوند بیشتر قلب‌ها باید تلاش بیشتری داشته باشند گفت: ما به عنوان مسئولان کشاورزی این ۲ کشور، وظیفه مهم و خطیر تامین امنیت غذایی را بر عهده داریم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق به عنوان ۲ کشور دوست و برادر، دارای پیشینه تاریخی، تمدنی، فرهنگی و دینی مشترک و پرافتخار هستند و در طول تاریخ همواره در کنار یکدیگر قرار داشته‌اند.

برومندی به تاثیر تغییرات اقلیمی و مشکلات مشترک حوزه تولید در میان ۲ کشور نیز اشاره کرد و گفت: برای تامین امنیت غذایی نیازمند فهم مشترک، نفوذ دانش در بخش کشاورزی و اشتراک داشته‌ها هستیم.

وی خوزستان را مهم‌ترین استان کشاورزی ایران و از همه مهم‌تر، دروازه بسیار مهم ۲ کشور ایران و عراق عنوان کرد و آن را ظرفیتی ارزشمند برشمرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در ایران حدود ۱۳۲ میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می‌شود که سهم خوزستان، با برخورداری از محصولات متنوع و باکیفیت، بیش از ۱۸ درصد است.

وی با اشاره به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی پشتیبان جدی بخش خصوصی هستند تاکید کرد: ما به عنوان دولت و سیاستگذار باید تلاش کنیم بخش خصوصی ۲ کشور در قالب کنسرسیوم‌های مشترک اقتصادی و فنی فعالیت کنند.