به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ چهارمین جلسه پدافند غیرعامل شهرستان آستانه‌اشرفیه با حضور سردار محمدعلی قمی، معاون امور استان‌های پدافند غیرعامل کشور و مدیران شهرستانی در آستانه اشرفیه برگزار شد.

در این نشست، روند بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده دفاع مقدس دوازده روزه (حادثه ۳ تیرماه ۱۴۰۴) و همچنین الزامات پدافند غیرعامل مورد بررسی قرار گرفت.

معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور در این جلسه، ۳ رکن مهم پدافند غیرعامل را تهدید، آسیب پذیری و پیامد‌های تهدید عنوان کرد و گفت: تهدید‌ها باید با حفظ آرامش جامعه شناسایی، طبقه‌بندی و به‌روز شوند تا بتوانیم برآورد اطلاعاتی لحظه‌ای و دقیق داشته باشیم.

سردار محمدعلی قمی با بیان اینکه باید مشخص شود چه نقاطی از زیرساخت‌ها، مراکز حیاتی یا حوزه‌های مردمی در برابر تهدید‌ها آسیب‌پذیر هستند، افزود: همچنین پیامد‌های احتمالی تهدید و آسیب‌پذیری تعیین می‌کنند که مسئولان هر دستگاه چه اقداماتی را باید انجام دهند تا کمترین خسارت متوجه مردم و تاسیسات شود.

وی با تاکید بر اینکه تصور پایان تهدیدات و عادی‌انگاری شرایط، خطاست، اضافه کرد: با لحاظ تمام شرایط، ایجاد اضطراب در جامعه و بر هم زدن آرامش روانی مردم هم اشتباه است و می‌تواند اقدامی در راستای اهداف دشمن قرار گیرد.

سردار قمی همچنین، جدی گرفتن تهدید و آمادگی اطلاعاتی و عملیاتی و حفظ آرامش جامعه برای تداوم زندگی روزمره، کسب و کار و فعالیت مردم را از وظایف هم‌زمان مسئولان و دستگاه‌های نظامی و اجرایی در اجرای پدافند غیرعامل دانست.

رئیس بنیاد مسکن شهرستان آستانه اشرفیه هم در این نشست، گزارشی از وضعیت بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده ارائه کرد و گفت: در حمله رژیم صهیونیستی در تاریخ ۳ تیر امسال به آستانه اشرفیه، ۵۰۴ واحد آسیب دید که ۴۹۵ واحد مسکونی بودند.

مصطفی پورواحدی با بیان اینکه تشکیل پرونده‌ها و ارزیابی خسارات در کمتر از ۴۸ ساعت انجام شد، افزود: ۹۵ درصد واحد‌های تعمیری کار خود را به پایان رسانده‌اند و خسارت‌ها در حال پرداخت است.

وی مشکلات باقی‌مانده در این خصوص را بیشتر حقوقی دانست و پیشنهاد کرد در جلسه بعد، برای واحد‌هایی که مشکل دارند تصمیم گیری شود.