فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) گفت: بی شک برگزاری اجلاسیه‌ و یادواره‌های شهدا موجب افزایش و تقویت فرهنگ حماسه و وحدت در جامعه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سردار امان الله گشتاسبی شنبه ۸ آذر در اجلاسیه یک هزار و ۱۸ شهید والامقام خوی که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا و حمایت مردم و هدایتهای مقام معظم رهبری با قدرت ادامه مسیر می‌دهد.

وی با تکریم مقام شهدا تصریح کرد: مدیون خانواده‌های شهدا هستیم و راه شهدا را با تمام توان ادامه می دهیم.

فرمانده سپاه خوی نیز در این اجلاسیه اظهار کرد: برگزاری این اجلاسیه بزرگ علاوه بر تقویت وحدت، نشان داد مردم خوی همچنان با شور وشوق پای آرمان نظام اسلامی هستند و فرهنگ شهید و شهادت در جامعه نهادینه شده است.

سردار مصطفی آقایی تصریح کرد: تکریم خانواده شهدای والامقام موجب تقویت فرهنگ حماسه و ایثار در جامعه می شود.

همچنین امام جمعه خوی نیز در سخنانی برگزاری این اجلاسیه را مهم عنوان کرد و گفت: دشمنان هرگز نمی‌توانند این وحدت و این اتحاد ناگستنی ملت ایران را بشکنند.

حجت الاسلام حجت قاسم خانی تصریح کرد: شهدا الگوی‌های راستین جامعه هستند و برگزاری یادواره‌ و اجلاسیه‌ها موجب تعمیق باورهای دینی و حماسه های شهدا در جامعه میشود.