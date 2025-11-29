پخش زنده
علما و چهرههای سیاسی افغانستان بر تقویت وحدت و همبستگی مردم این کشور در برابر دخالتهای خارجی تاکید کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، جمعی از علمای شیعه و سنی و چهرههای سیاسی افغانستان در مراسمی به مناسبت گرامیداشت دومین سالگرد درگذشت حجت الاسلام «هادی هادی» از چهرههای جهادی این کشور در کابل اعلام کردند: در شرایط امروز تقویت انسجام و وحدت ملی، راه توسعه و ثبات افغانستان است و هیچ کس نمیتواند از راه جنگ و فشار، مردم افغانستان را تابع خود بسازد.
«محمد اکبری» معاون شورای علمای شیعه افغانستان گفت: مردم افغانستان همه مسلمان هستند و هر کسی به تعصبهای قومی و مذهبی دامن بزند در حقیقت به دشمن خدمت کرده است.
وی افزود: مقاومت سرسختانه افغانستان در برابر تجاوز شوروی، در حقیقت نقش یک «سد دفاعی» حیاتی را برای منطقه ایفا کرد.
مولوی «محمد صدیق چکری» وزیر حج و اوقاف دولت سابق افغانستان نیز در این نشست گفت: هیچ کس نمیتواند از راه جنگ و فشار، مردم افغانستان را تابع خود بسازد و هر اندازه جنگ و فشار بر مردم افغانستان افزایش یابد، مقاومت این مردم بیشتر میشود و راه حل تمام منازعات گفتوگو است.
«عبداللطیف نظری» معاون وزارت اقتصاد افغانستان هم وحدت را مهمترین عامل پیروزی جهاد افغانستان دانست و گفت: در شرایط امروز نیز تقویت انسجام و وحدت ملی، راه توسعه و ثبات افغانستان است. وی تصریح کرد: به هر میزان که از دخالتهای خارجی جلوگیری شود به همان اندازه افغانستان به سوی ثبات و توسعه حرکت خواهد کرد.
همچنین در این مراسم سخنرانان بر پرهیز از تفرقههای مذهبی و قومی و اهمیت استقلال سیاسی افغانستان تأکید کردند و آن را کلید صلح و ثبات پایدار در این کشور دانستند.