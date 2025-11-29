پخش زنده
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی استان گفت: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، شرکت ملی پخش تکالیفی در زمینه دوگانهسوز کردن خودروهای عمومی و شخصی بر عهده دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ محمدحسین باقری افزود: در بخش عمومی، تاکسیها و وانتبارها مشمول این طرح هستند، اکثر تاکسیها دوگانهسوز کارخانهای هستند و در صورت عدم تأیید مخزن در مراکز معاینه فنی، میتوانند برای تعویض مخزن به سامانه مربوطه مراجعه کنند.
او گفت: خودروهای وانتبار نیز میتوانند از طریق سامانه gcr.niopdc.ir نسبت به ثبتنام و دوگانهسوز کردن رایگان خودروهای خود اقدام کنند.
او درباره خودروهای شخصی گفت: پیش از این خودروهای تولید سال ۹۷ به بالا مشمول طرح بودند، اما اکنون خودروهای مدل ۹۴ به بالا نیز میتوانند از طریق همین سامانه نسبت به دوگانهسوز کردن اقدام کنند.
باقری افزود: با وجود اینکه برای این مصوبه تاریخ انتهایی تعیین نشده، اما از مردم درخواست میشود هرچه سریعتر برای دریافت نوبت و تعیین تاریخ نصب مخزن به سامانه مراجعه کنند.