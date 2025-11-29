معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان گفت: بدون رعایت قوانین و اصول محیط زیست نمی‌توان به اقتصاد و کشاورزی پایدار دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب‌اله فضل‌اله‌پور شنبه در همایش توانمندی‌های کشاورزی خوزستان از تولید تا صادرات، در محل اتاق بازرگانی اهواز بیان کرد: به دلیل ارتباط فرهنگی بسیار خوب بین خوزستان و عراق ظرفیت مناسبی برای تقویت بخش کشاورزی و اقتصادی این ۲ منطقه وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه توسعه صنایع جانبی از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد افزود: ۲ کشور ایران و عراق از خام فروشی کالا‌های تولیدی خود رنج می‌برند و باید راه برون رفتی از این وضعیت پیدا کرد.

فضل‌اله‌پور تخریب محیط زیست را عامل زیان باری بر ایران و کشور‌های همسایه دانست و گفت: باید برای آیندگان از محیط زیست مراقبت کرد و لازمه ایجاد یک بستر توسعه یافته اقتصادی توجه به بخش خصوصی است که در این راستا باید ۲ کشور ایران و عراق با یکدیگر همکاری کنند.

خوزستان به واسطه داشتن مرز‌های زمینی و خاکی با عراق، این کشور را یکی از اهداف تجاری خود می‌داند.