مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی از توقف کامل واردات نفت و گاز در کشور خبر داد و گفت: ذخیره مناسبی برای تأمین برق نیروگاهها در فصل سرما فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمد محبی مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نشست قرارگاه پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی در ساری گفت: با اجرای دستورالعمل جدید مدیریت سوخت که از ابتدای امسال عملیاتی شده، نیاز به واردات فرآوردههای نفتی از جمله نفت و گاز به طور کامل برطرف شده است.
وی با اشاره به دستاوردهای این طرح افزود: این موفقیت باعث شده تا بتوانیم ذخیره مناسبی برای فصل سرما در نیروگاهها فراهم کنیم و اطمینان داریم که در ماههای آینده با قطعی برق مواجه نخواهیم شد.
محبی در ادامه با اشاره به تدوین این دستورالعمل خاطرنشان کرد: این دستورالعمل با بهرهگیری از ظرفیت کارشناسی تمام دستگاههای متولی تدوین و با امضای رئیسجمهور در مهرماه به تمام دستگاهها ابلاغ شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت استان مازندران اشاره کرد و گفت: با توجه به فعالیتهای گسترده کشاورزی در این استان، مطمئن هستیم که با اجرای الگوهای تخصیصی صحیح، هیچ کشاورزی در تأمین سوخت مورد نیاز با مشکل مواجه نخواهد شد.