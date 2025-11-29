پخش زنده
با حضور معاون برنامهریزی و توسعه شرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران (ایمپاسکو)، عملیات انتقال سنگآهک از معدن به کارخانه آهک هیدراته پلدختر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایمیدرو، منیژه غلامرضایی گفت: این اقدام، گام مهمی برای شروع تستهای اولیه و تأمین مواد اولیه کارخانه است.
وی در این بازدید افزود: روند ساخت، میزان پیشرفت کار و برنامه زمانبندی طرح بررسی و بر رفع سریع نواقص و پایبندی کامل پیمانکار به تعهدات تأکید شد.
این کارخانه با ظرفیت ۶۰ هزار تن آهک هیدراته در سال، نیازمند استخراج ۳۰۰ هزار تن سنگآهک خواهد بود و پس از بهرهبرداری، ۱۲۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد میکند.
طرح پلدختر یکی از طرحهای مهم معدنی لرستان است که میتواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی منطقه داشته باشد.