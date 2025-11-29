به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ استاندار در ابتدای این نشست، باتاکید براینکه شهرک‌های صنعتی جی در شان اصفهان باشد، افزود: در صورتیکه مهمان داخلی و خارجی قصد بازدید از واحد‌های صنعتی این منطقه داشته باشد لازم است با شهرک پویا، فعال و با نظم مواجه شوند.

مهدی جمالی نژاد با تاکید بر تلاش‌های قابل توجه در شهرک صنعتی جی اصفهان، افزود: این شهرک لازم است به یک منطقه اقتصادی الگو تبدیل شود.

وی حضور در این نشست را بررسی و حل مشکلات صنعت دانست و تاکید کرد: تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی این شهرک حضور دارند.

در این نشست فعالان اقتصادی شهرک صنعتی جی دغدغه ها، مطالبات و مشکلات خود را در بخش‌های مختلف مطرح کردند.

واگذاری زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی یکی از مهم‌ترین موضوعات بود که در نشست امروز مطرح و مقرر شد برق منطقه‌ای و سایر دستگاه‌های مرتبط اجرایی حل این مشکل را در دستور کار قرار دهند تا بخش بزرگی از ناترازی برق در این شهرک صنعتی رفع شود و استاندار قول گیگی‌ی برای حل این مشکل داد.

تورم، ناترازی در بخش انرژی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، تخصیص نیافتن ارز برای مواد اولیه، نبود نیروی ماهر کار از جمله مواردی بود که نمایندگان فعالان اقتصادی در این نشست بیان کردند.

شهرک صنعتی جی با ۷۰۰ واحد صنعتی فعال در فاصله ۱۰ کیلومتری شهر اصفهان و ۵ کیلومتری فرودگاه بین المللی شهید بهشتی واقع شده است.