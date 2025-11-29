پخش زنده
معاون اول قوه قضاییه در حاشیه مراسم معارفه رئیس جدید پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: ۷ وظیفه اصلی در سند تحول مبتنی بر قانون اساسی برای پژوهشگاه قوه قضاییه در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجتالاسلام خلیلی افزود: امید است پژوهشگاه قوه قضاییه در تراز انقلاب اسلامی باشد اگرچه تاکنون نیز گامهای خوبی برداشته شده است اما با نقطه مطلوب فاصله داریم.
معاون اول قوه قضاییه گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه یک مجموعه علمی در راستای اهداف قوه قضاییه است که هفت وظیفه اصلی در سند تحول مبتنی بر قانون اساسی در آن ذکر شده است.
وی همچنین گفت: یکی از اقدامات رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه آن است که فعالیتهای صورت گرفته در پژوهشگاه را بررسی و مشخص کند کدام یک باعث رفع مشکلات شده، همچنین در راستای کاهش ورودی پروندهها و کاهش اطاله دادرسی نیز اقداماتی را مدنظر قرار دهد.
علی کاظمی، رئیس جدید پژوهشگاه قوه قضاییه نیز با تاکید بر اینکه در چند روز اخیر سند راهبردی پژوهشگاه را با نگاهی جدیدی مورد بررسی قرار دادیم، گفت: نقشه راه و الگوی مسیر را بر اساس سه محور خلق دانش، بهبود خدمات به مردم و تربیت نسل پژوهشگران توانمند در عرصههای کارشناسی و مدیریت طراحی کردیم که بزودی تقدیم میشود و در صورت تائید، کار خود را با آن سند و الگو آغاز خواهیم کرد.