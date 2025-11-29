امروز: -
طلوع کردستان از فراز سهند

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۸- ۱۵:۱۴
خبرهای مرتبط

حفاظت از نفتکش‌ها؛ نشانه وجود نیروی دریایی مستحکم ایران است

تقویت توان رزم نیروی دریایی ارتش با دستاوردهای جدید

فرمانده کل ارتش: بیگانگان باید منطقه را ترک کنند 

نداجا در حفاظت از کشتی و نفتکش‌ها مستحکم ایستاده است

امیر حاتمی: آماده‌ایم پاسخ درهم شکننده‌ای به دشمن بدهیم

نیروی دریایی؛ عنصری مهم در تحقق عمق راهبردی و دفاعی کشور/ آمادگی لازم برای پاسخ درهم شکننده به دشمن داریم

نام دومین پایگاه شناوری ایران، «خوزستان» خواهد بود

«اقتدار مطلق ایران در دریا»؛ چشم‌انداز روزهای دور یا یک رؤیا؟

پشتیبانی از یگان‌های رزمی؛ ماموریت اصلی پایگاه شناوری «کردستان» است

برچسب ها: نیروی دریایی ارتش ، ناوشکن سهند ، ناو ایرانی
