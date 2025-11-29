پخش زنده
اجلاسیه سنگرسازان بی سنگر در گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جهاد سازندگی شهرستان مراغه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این یادواره، رزمندگان دفاع مقدس با روایتگری یاد و خاطره ۴ شهید سنگر ساز بی سنگر جهاد سازندگی را در مراغه گرامی داشتند.
مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت: جهادگران در دوران دفاع مقدس بیادعا با تخصص و خستگیناپذیر، سنگرهای مستحکمی در مسیر پشتیبانی از رزمندگان بنا کردند.
هادی خرسندی افزود: سنگر سازان بی سنگر در سختترین شرایط نقش بیبدیلی در پیروزی رزمندگان ایفا کردند.
وی اضافه کرد: برگزاری یادوارههای این چنین، ضمن زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدا، نقش مؤثری در حفظ و پاسداری از آرمانهای انقلاب دارد.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه مراغه هم گفت: رزمندگان با الهام از یاران عاشورایی امام حسین(علیه السلام) با تمام وجود در برابر دشمن ایستادند.
حجت الاسلام برزگر با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر افزود: مردم انقلابی و شهید پرور در همه حال برای حفظ این خاک در رکاب ولایت خواهند ایستاد.
وی اضافه کرد: ایران اسلامی بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب باید قوی و قدرتمند باشد.
سخنرانی، شعر خوانی، خاطره خوانی، مرثیه سرایی و تجلیل از خانواده شهدا از دیگر برنامههای این یادواره بود.