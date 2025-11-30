به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، معاون قضایی دادگستری استان سمنان در امور دادگاه‌های صلح و شورا‌های حل اختلاف، گفت: پیش‌نویس قرارداد‌های تنظیم‌شده در بنگاه‌های مشاور املاک اثر و اعتبار حقوقی ندارد و نمی‌تواند مبنای ایجاد حق یا تعهد قرار گیرد.

حسین شکوری افزود: پیش‌نویس قرارداد صرفاً یک متن مقدماتی برای بررسی و مذاکره است و تا زمانی که قرارداد نهایی با امضای طرفین، تعیین تاریخ، ذکر تعهدات و ثبت رسمی در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشود، قابلیت استناد در محاکم صالح قضایی را ندارد.

وی با تشریح شرایط اساسی یک قرارداد معتبر افزود: یک قرارداد رسمی زمانی اعتبار دارد که با رضایت کامل طرفین منعقد شده باشد، طرفین اهلیت قانونی لازم را دارا باشند، موضوع قرارداد مشروع، معین و قابل انتقال باشد و تمام مفاد آن به‌صورت شفاف و بدون ابهام درج شده باشد. مهم‌تر از همه، برای معاملات اموال غیرمنقول، ثبت قرارداد در دفتر اسناد رسمی شرط لازم تحقق اثر حقوقی است. هر سندی که فاقد این شرایط باشد اگر عنوان “قرارداد” بر آن درج شده باشد از منظر قانون ناقص و غیرمتعهدکننده است.

معاون قضایی دادگستری استان سمنان همچنین به بخشنامه اخیر معاون اول قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: این بخشنامه که منطبق با آیین‌نامه موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صادر شده، تأکید دارد که در زمان تنظیم پیش‌نویس قرارداد در بنگاه‌های مشاور املاک، به هیچ عنوان نباید وجه یا ثمن معامله پرداخت شود. تنها پس از ثبت رسمی معامله در دفتر اسناد رسمی، امکان مبادله وجه و اسناد فراهم خواهد بود.

وی به قرارداد‌های یکسان به‌عنوان فرم‌های معتبر و جایگزین پیش‌نویس‌های غیررسمی اشاره کرد و افزود: قرارداد‌های یکسان دارای آثار کامل حقوقی قرارداد هستند و در سامانه کاتب، انواع قرارداد یکسان پیش‌بینی شده است که با تنظیم آنها امکان مبادله اسناد، مدارک و وجه ثمن معامله وجود دارد. با این حال، طبق قانون، فروشنده و خریدار موظف‌اند حداکثر ظرف سه ماه برای ادامه فرآیند و رفع محدودیت‌ها به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

معاون قضایی دادگستری استان سمنان در امور دادگاه‌های صلح و شورا‌های حل اختلاف، با تأکید بر لزوم رعایت تشریفات قانونی در معاملات ملکی، گفت: پیش‌نویس قرارداد‌های تنظیم‌شده در بنگاه‌های مشاور املاک اثر و اعتبار حقوقی ندارد و نمی‌تواند مبنای ایجاد حق یا تعهد قرار گیرد.

شکوری با هشدار نسبت به سوءاستفاده برخی افراد از پیش‌نویس‌های غیرقانونی تصریح کرد: دستگاه قضایی با افرادی که با ارائه پیش‌نویس‌های بدون اثر حقوقی اقدام به فریب، تهدید یا ایجاد تعهدات صوری می‌کنند، برخورد قاطع خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد : چنانچه شهروندان با مواردی مانند دریافت وجه در زمان تنظیم پیش‌نویس، تنظیم قرارداد‌های غیرقانونی یا تخلفات مشاوران املاک مواجه شدند، می‌توانند موضوع را از طریق ثبت گزارش در سامانه سجام قوه قضاییه و یا مراجعه به اتحادیه مشاوران املاک و مراجع نظارتی صنفی اعلام کنند.