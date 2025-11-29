معاون علمی رئیس‌جمهور در سفر استانی به خراسان رضوی، ضمن بازدید از دستاورد‌های این مرکز در حوزه توانبخشی، رباتیک و مکانیک از حمایت معاونت علمی از مسیر توسعه این مرکز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسین افشین در بازدید از طرح های فعال مرکز تحقیقات رباتیک دانشگاه فردوسی مشهد، فعالیت این مجموعه را نمونه‌ای الهام‌بخش از پویایی علمی و پژوهشی کشور دانست و گفت: این مرکز نشان می‌دهد ظرفیت دانشگاه‌ها می‌تواند در خط مقدم توسعه فناوری‌های پیشرفته قرار گیرد و مسیر حرکت کشور به سمت محصولات دانش‌بنیان را شتاب دهد.

وی ضمن قدردانی از تلاش مستمر پژوهشگران و دانشجویان فعال در پروژه‌های رباتیک صنعتی، شبیه‌ساز‌های حرکتی و ربات‌های پزشکی، عملکرد این مرکز را «نمایش روشن از توان خلاقانه نسل جوان و ظرفیت علمی کشور» توصیف کرد و افزود: پروژه‌های شکل‌گرفته در این مجموعه، قابلیت تبدیل‌شدن به محصولات کاربردی در حوزه‌های صنعتی و پزشکی را دارند و معاونت علمی نیز از این روند و توسعه آن در قالب برنامه‌های حمایتی هدفمند پشتیبانی خواهد کرد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، پیشرفت‌های تیم تحقیقاتی در طراحی و توسعه محصولات توان‌بخشی را دستاوردی ارزشمند دانست و گفت: این دستاورد‌ها نشان می‌دهد که زیست‌بوم علمی و دانشگاهی کشور می‌تواند در مرز‌های دانش جهانی حرکت کند.

افشین با اشاره به استمرار مثال زدنی این مرکز در توسعه فناوری‌های رباتیک، توان‌بخشی و سلامت، افزود: پایداری، تداوم و روحیه حل مسئله در میان دانشجویان و پژوهشگران این مجموعه، عنصر کلیدی موفقیت آن است.

وی همچنین تأکید کرد: رسالت معاونت علمی، پشتیبانی از حرکت رو‌به‌جلو مراکز دانشگاهی و فناور و فراهم‌کردن زیرساخت لازم برای تبدیل پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته به محصولات کاربردی است.

افشین در جریان این بازدید برای تقویت همکاری‌ها با دانشگاه فردوسی مشهد و رفع موانع مالی و فناورانه پروژه‌های این مرکز خبر داد.

علیرضا اکبرزاده، رئیس مرکز تحقیقات رباتیک دانشگاه فردوسی مشهد نیز با اشاره به روند شکل‌گیری این مرکز گفت: فعالیت ما حدود ۱۵ سال پیش در دانشکده مهندسی آغاز شد و طی این سال‌ها با اتکا به توان گروه‌های برق و مکانیک و همراهی دانشجویان علاقه‌مند، موفق شدیم مجموعه‌ای پویا و تخصصی در حوزه رباتیک ایجاد کنیم.

به گفته استاد دانشگاه فردوسی مشهد، بخش قابل توجهی از پروژه‌های امروز مرکز، حاصل تلاش میان‌رشته‌ای تیم‌هایی است که از دوره کارشناسی تا دکتری در این مجموعه رشد کرده‌اند.

اکبرزاده، با اشاره به پیشرفت‌های تیم تحقیقاتی در طراحی دقیق‌ترین سیستم کنترل ارادی دست مصنوعی از طریق کاشت سنسور‌های آهنربایی افزود: از ابتدای مسیر، تمرکز ما بر توسعه ربات‌های صنعتی، شبیه‌ساز‌های حرکتی و ربات‌های پزشکی بوده است؛ حوزه‌هایی که امروز برخی از محصولات آن وارد خطوط تولید صنعتی و مراکز تخصصی شده‌اند.

وی همکاری این مرکز با دانشگاه علوم پزشکی مشهد را یکی از نقاط قوت دانست و توضیح داد: این همکاری زمینه توسعه پروژه‌های پیشرفته‌تری مانند سامانه‌های کنترلی برای پروتز‌های هوشمند را فراهم کرده است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با اشاره به مزیت قیمتی نمونه ساخت داخل دست مصنوعی با قابلیت کنترل ارادی و توانمندی تامین نیاز حوزه توان‌بخشی کشور ادامه داد: در سال‌های اخیر، تلاش کرده‌ایم پروژه‌های عمیق و ماندگاری را تعریف کنیم که علاوه بر ارزش پژوهشی، قابلیت تجاری‌سازی و کاربردی‌شدن در صنایع را داشته باشند. بسیاری از پروژه‌ها اکنون به مراحل عملیاتی رسیده‌اند و برنامه ما برای آینده، تمرکز بر توسعه ربات‌های هوشمند پزشکی و گسترش کاربرد‌های بالینی این فناوری‌هاست.

اکبرزاده تأکید کرد: آنچه امروز در مرکز تحقیقات رباتیک دیده می‌شود، نتیجه پیگیری مستمر، همکاری‌های بین‌رشته‌ای و تکیه بر دانش بومی است و امیدواریم با حمایت‌های ملی و تقویت زیرساخت‌های فناورانه، بتوانیم مسیر تبدیل این دستاورد‌ها به محصولات رقابتی را با سرعت بیش‌تری دنبال کنیم.