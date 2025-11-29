پخش زنده
همزمان با جشنواره جهانی فیلم فجر، کارگاههای آموزشی عکاسی، فیلمسازی و سینما در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس مهدی رنجبر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: در هفت روز برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر، میزبان ۲۰۰ نفر مهمان خارجی از سراسر دنیا هستیم که همه از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه هستند.
وی افزود: تاکنون ۱۰۰ پیامآور فرهنگی به ایران آمدهاند و علاوه بر اکران فیلم، کارگاههای آموزشی عکاسی و فیلمسازی نیز با حضور مهمانان خارجی در حال برگزاری است.
رنجبر با اشاره به حضور سفیر فرانسه در سومین روز برپایی جشنواره در شیراز، گفت: این جشنواره زمینه تبادل اطلاعات فرهنگی و ایجاد اتحاد اجتماعی جهانیان را در شیراز فراهم کرده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر، روز سهشنبه با حضور سفرا، هنرمندان و وزیرانی از کشورهای مختلف در هنر شهر آفتاب شیراز برگزار میشود.