به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ معاون مدیرکل ودبیرستاداجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش استان اصفهان، در این آیین تکریم احمدعلی بنی آدمی سرپرست قبلی آموزش و پرورش اردستان و معارفه رسول عسگریانی بعنوان مدیر جدید، گفت: حمایت از دولت که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است موجب رشد و ترقی ارگان‌های کشور بویژه آموزش و پرورش خواهد شد.

عباس احمدی تاکید کرد: طبق رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب، همبستگی، پرهیز از اسراف وحمایت از دولت سرلوحه کار مردم و مسوولان باشد و سخنان ما در راستای وفاق و همبستگی ملی مطرح شود تا زمینه توسعه و پیشرفت فراهم شود.

فرماندار اردستان نیز در این آیین گفت: ما در شهرستان بدنبال ثبات در مدیریت‌ها هستیم چرا که موجب پیشرفت شهرستان خواهد شد.

محسن حیدری با بیان اینکه انتظار ما از مدیریت جدید انجام دادن کار‌ها براساس نیاز شهرستان و استفاده از توان مجموعه اداری، شایسته سالاری و پرهیز از ورود به حاشیه‌ها است، افزود: با استفاده از کادر اداری، ظرفیت کارکنان و مدیران مدارس می‌توان در راستای ارتقای سطح علمی و آموزشی دانش آموزان گام برداشت.