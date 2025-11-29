پخش زنده
امروز: -
مسابقات تنیس روی میز قهرمانی استانی جام بسیج در رده آزاد با شناخت نفرات برتر در شهرستان بناب به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در پایان این رقابتها مهدی سلامتی از بناب مقام نخست را کسب کرد و کیان میرزاجانی از آذرشهر و طاها افشان از تبریز به ترتیب دوم و سوم شدند.
سجاد وجدانی سرپرست مسابقات تنیس روی میز جام بسیج استان آذربایجان شرقی گفت: با برگزاری مسابقات تنیس روی میز جام بسیج بار دیگر تواناییها و ظرفیت بالای ورزش تنیس روی میز استان به نمایش گذاشته شد.