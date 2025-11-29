به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در پایان این رقابت‌ها مهدی سلامتی از بناب مقام نخست را کسب کرد و کیان میرزاجانی از آذرشهر و طا‌ها افشان از تبریز به ترتیب دوم و سوم شدند.

سجاد وجدانی سرپرست مسابقات تنیس روی میز جام بسیج استان آذربایجان شرقی گفت: با برگزاری مسابقات تنیس روی میز جام بسیج بار دیگر توانایی‌ها و ظرفیت بالای ورزش تنیس روی میز استان به نمایش گذاشته شد.