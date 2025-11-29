پخش زنده
سرپرست شهرداری اهواز بر آمادگی شهرداریهای مناطق هشتگانه برای سامانه بارشی پیش رو و مقابله با مشکلات احتمالی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کوروش حسینیزاده روز شنبه در نشست بررسی وضعیت دفع آبهای سطحی اهواز بیان کرد: طبق هشدار ادارهکل هواشناسی خوزستان، از روز دوشنبه هفته جاری سامانه بارشی در استان فعال خواهد شد و لازم است تا پیش از شروع بارندگی، اقدامات لازم برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل یا مزاحمت برای شهروندان انجام شود.
وی ورود آب حاصل از بارندگی به منازل شهروندان را خط قرمز دانست و افزود: با برنامهریزی صحیح، شهروندان باید مطمئن باشند که شهرداری برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در میدان حضور دارد.
حسینی زاده همچنین به حضور برقکار در ایستگاههای پمپاژ در زمان بارندگی اشاره کرد و اظهار داشت: لایروبی خروجی و ورودی سپتیکها (ایستگاههای تصفیه فاضلاب) در دستور کار قرار گرفته است و در ایام بارندگی، ارتباط و هماهنگی با شرکت آبفا برای جلوگیری از آبگرفتگی مدنظر قرار دارد.
در پی هشدار هواشناسی خوزستان مبنی بر ورود سامانه بارشی و رگباری شدید طی روزهای آینده، جلسه ستاد مدیریت بحران استان بهمنظور هماهنگی و آمادگی دستگاههای خدماتی و عملیاتی برای دفع آبهای سطحی و مقابله با آبگرفتگیهای احتمالی برگزار شد.
علی عبداللهی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان، در این جلسه به شهرداران استان و دستگاههای اجرایی، عملیاتی و خدماتی سراسر خوزستان اعلام کرد که ضرورت دارد از اکنون آمادگی و اقدامات لازم را برای مقابله با آبگرفتگیهای احتمالی بهکار گیرند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان نیز در این نشست از ورود سامانه بارشی بسیار قوی همراه با رگبار و بارشهای شدیدِ نقطهای خبر داد و افزود: با این حجم بارش، احتمال آبگرفتگی معابر و خیابانهای استان بسیار زیاد است.
محمد سبزهزاری گفت: چهار هفته پیدرپی سامانههای بارشی بسیار خوبی در استان خواهیم داشت.