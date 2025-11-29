پخش زنده
امروز: -
بیست و هفتمین دوره مانور زلزله با هدف ارتقای آمادگی دانشآموزان و آموزش اقدامات ایمنی در مقابل بحرانهای طبیعی، امروز در مدارس شهرستان مهریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرماندار شهرستان مهریز با تأکید بر اهمیت آمادگی همه اقشار جامعه، از نقش کلیدی آموزش دانشآموزان و آمادگی دستگاههای اجرایی و خدماترسان در کاهش خسارات ناشی از زلزله و سایر بحرانها سخن گفت.
عسکرزاده افزود:کشور ما در مناطق زلزلهخیز قرار دارد و ضروری است همه اقشار جامعه به ویژه دانشآموزان، آموزشهای لازم را دریافت کنند تا آمادگی لازم برای مواجهه با حوادث طبیعی داشته باشند.
وی تصریح کرد: در این مانور، دانشآموزان با روشهای صحیح ایمنی در برابر زلزله آشنا شدند و همچنین دستگاههای اجرایی و خدماترسان از جمله آتشنشانی و اورژانس برنامههای عملیاتی خود را مرور کردند.
فرماندار مهریز ادامه داد: توجه ویژهای به مقاومسازی مدارس و سایر فضاهای عمومی داریم تا در برابر زلزله و بحرانهای طبیعی، ایمنی لازم برقرار شود. آموزشهای این مانورها نقش مهمی در کاهش خسارات و افزایش آمادگی جامعه دارد.