به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درهمایش ملی بصیرتی با اشاره به نقش‌آفرینی بسیج در عرصه‌های مختلف گفت : بسیج ؛ پیشگام خدمت‌رسانی مردمی و پاسدار انقلاب اسلامی است.

سرتیپ دوم پاسدار یدالله جوانی با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) بسیج را مردمی‌ترین سازمان معرفی کرده‌اند، افزود: بسیج سازمانی منحصر به فرد و بی‌بدیل در دوره پس از انقلاب اسلامی است و اگر بسیج لشکر مخلص خداست، این لشکر اهل مجاهدت و جهاد است.

وی با بیان اینکه از ویژگی‌های برجسته بسیجیان مجاهد بودن است گفت : مردمی بودن و فراگیری بسیج در همه اقشار جامعه، ویژگی خاص این نهاد محسوب می‌شود.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه بسیج در سه حوزه مورد مطالعه قرار می‌گیرد،گفت: حوزه حفظ انقلاب اسلامی، حوزه پیش‌روندگی در مسیر انقلاب و حوزه پیش‌برندگی از جمله عرصه‌های نقش‌آفرینی بسیج است.

سردار جوانی افزود : بسیج کارنامه‌ای درخشان در حفظ انقلاب اسلامی دارد که نمونه آن را در دفاع مقدس۱۲ روزه در کنار نیروهای مسلح دیدیم.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه بسیج در حفظ انقلاب اسلامی درخشید و کارنامه‌ای درخشان بر جای گذاشت، افزود: امام خمینی(ره) این کارنامه را دید و در پیام سال ۱۳۶۷ در آستانه سالروز تشکیل بسیج، از بسیج به عنوان لشکر مخلص خدا یاد کرد و آن را مدیریت عشق و میقات پابرهنگان دانست و فرمود: من به خلوص بسیج غبطه می‌خورم و امیدوارم با بسیجیان محشور شوم.

وی با بیان اینکه اگر در کشوری نوای تفکر بسیجی حاکم شود چشم طمع بیگانگان قطع خواهد شد،افزود: بسیجیان با جهاد، ایمان و حضور در صحنه‌های خطر در زمان های مختلف باعث ماندگاری بسیج در طول ۴۶ سال شده اند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کار و تلاش را لازمه ساخت دولت اسلامی که مقدمه ساخت جامعه اسلامی است، دانست و افزود: دولت اسلامی باید در نقش‌آفرینی کارمندان در پیش‌روندگی و پیش‌برندگی تعریف شود.

استاندار گیلان هم در این همایش با اشاره به نقش آفرینی بسیج در دستگاه‌های اجرایی گفت: بسیج تولیدکننده اعتماد و سرمایه اجتماعی است که در شرایط بحرانی و غیر بحرانی حضور موثر دارد.

هادی حق‌شناس با اشاره به نقش بسیج در بحران‌ها افزود: نقش بسیج در هنگام وقوع سیل، آتش‌سوزی ، زلزله، کرونا و... بی بدیل است.

وی با تاکید به رعایت مدل پیش روندگی ‌ و پیش برندگی بسیج گفت : اگر پیش‌روندگی و پیش‌برندگی بسیج مطابق با اهدافش محقق شود، به اصل پیشرفت و توسعه خواهیم رسید.