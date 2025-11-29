در روزی که آژیر ایمنی در مدارس مازندران طنین‌انداز شد، هزاران دانش‌آموز در سراسر استان با مشارکت دستگاه‌های امدادی، آمادگی خود را برای رویارویی با زلزله محک زدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بیست و هفتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با شعار "مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور" در مدرسه دخترانه حضرت زینب ساری و همزمان در ۳۳ شهرستان مازندران برگزار شد.

فریدون کلبادی‌نژاد، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در حاشیه این مراسم با اشاره به آمار نگران‌کننده مدارس نیازمند بازسازی گفت: تعداد مدارس نیازمند مقاوم‌سازی و بازسازی در استان چهار رقمی است و تقریباً هزار مدرسه در مازندران نیاز به بازسازی و مقاوم‌سازی دارند.

وی با بیان اینکه اولویت با مدارس پرخطر است، افزود: ۱۳۰ مدرسه در اولویت نوسازی قرار دارند که از این تعداد ۳۳ مدرسه افتتاح شده، ۲۹ مدرسه در حال ساخت و مابقی در مرحله کلنگ‌زنی هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از برگزاری مانور سراسری بعدی در بهمن‌ماه با عنوان "مانور زلزله و طوفان" خبر داد.

این مانور با هدف افزایش آمادگی دانش‌آموزان و جامعه در برابر بلایای طبیعی و با مشارکت فعال دستگاه‌های امدادی استان برگزار شد.

گزارش از بنیامین مرشدی