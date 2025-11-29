به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، به دنبال تداوم خشکسالی و کاهش بارندگی‌ها در کشور و جنوب استان فارس، بیش از ۵ هزار نفر از مسلمانان اهل سنت شهرستان خنج نماز طلب باران خواندند.

مسلمانان اهل سنت خنج پس از سه روز روزه داری نماز طلب باران را به امامت شیخ عبد المجید غنی پور در مصلای شهر خنج اقامه و برای نزول رحمت الهی دعا کردند.

خُنْج، شهری در جنوب استان فارس و مرکز شهرستان خنج است، این شهر در فاصله ۲۶۵ کیلومتری از شیراز قرار دارد.