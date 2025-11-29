سومین دوره رقابت‌های فوتبال دختران کمتر از ۱۸ سال قهرمانی آسیای مرکزی ۲۰۲۵ کافا امروز در تاشکند ازبکستان به پایان رسید و تیم ایران سوم شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره ۵ تیم حضور دارند و نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه ۸ آذر:

تاجیکستان ۰ - ۵ قرقیزستان

ایران ۲ - ۳ ازبکستان

- گل‌های ایران را یسنی جعفرنیا در دقیقه ۱۵ و تانیا قربانی ۶۵ به ثمر رساندند و گل‌های ازبکستان در دقایق ۳۲ شادیه وا و ۴۲ و ۶۶ اکبرووا وارد دروازه ایران شد.

- تیم ایران پیش از این با یک گل از قرقیزستان شکست خورده بود با ۲ گل تیم تاجیکستان و با یک گل ترکمنستان را برد.

- در جدول تیم ازبکستان با ۱۰ امتیاز قهرمان شد و تیم‌های قرقیزستان با ۹ امتیاز دوم و ایران (قهرمان دو دوره قبل) با ۶ امتیاز سوم شدند. تیم‌های تاجیکستان با ۴ و ترکمنستان بدون امتیاز در رده‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند.

- در تاریخ رقابت‌های دختران کمتر از ۱۸ سال آسیای مرکزی تیم ایران با ۲ قهرمانی و یک سومی همچنان رکورد دار است و تیم‌های ازبکستان با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی دوم و قرقیزستان با یک نایب قهرمانی و دو مقام سومی سوم هستند. تیم ایران در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ قهرمان شده است و در سال ۲۰۲۵ سوم شد.