اکثر ما زمانی که سرماخوردگی را تجربه می‌کنیم هیچ تمایلی به خوردن غذا نداریم. اما فراموش نکنید که بدن ما در این دوران بیشتر از هر زمان دیگری به سوخت و انرژی برای درمان خود نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، مهم‌ترین چیزی که باید آن را چه در دوران سلامتی کامل چه در دوران سرماخوردگی رعایت کنید مصرف کافی آب است. کم آبی و دهیدراته شدن در دوران سرماخوردگی به سادگی رخ می‌دهد. در این دوران نه تنها شما آب کمتری مصرف می‌کنید بلکه مقدار زیادی از آن را به وسیله تعریق از دست می‌دهید. در نتیجه هیدراته بودن کمک می‌کند که بدن عملکرد طبیعی خودش را داشته باشد و همچنین گرفتگی‌های سینوسی و بینی هم از بین می‌رود.

در دوران سرماخوردگی چه میوه‌هایی بخوریم؟

پرتقال

همان طور که می‌دانید پرتقال سرشار از ویتامین سی است. طبق تحقیقات دانشگاه هاروارد ویتامین سی یک آنتی اکسیدان قوی بوده و نقش مهمی در مبارزه با عفونت ایفا می‌کند. ویتامین سی موجود در پرتقال کمک کرده که مدت زمان سرماخوردگی کاهش پیدا کند و علائم بعد از چند روز ناپدید شوند.

توت فرنگی

توت فرنگی هم به عنوان بهترین میوه برای درمان سرماخوردگی شناخته می‌شود. اما چرا؟ به این دلیل که توت فرنگی هم حاوی مقدار بسیار زیادی ویتامین سی است. ویتامین سی به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کرده و موجب کاهش شدت و زمان دوران سرماخوردگی می‌شود.

کیوی

کیوی هم یکی دیگر از میوه‌هایی بوده که با آمدن فصل سرماخوردگی به وفور در بازار یافت می‌شود. آنتی اکسیدان‌ها و ویتامین‌های موجود در کیوی علاوه بر اینکه جلوی بیماری‌هایی از جمله سرماخوردگی را می‌گیرند بلکه به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کرده، در نتیجه شما بهتر می‌توانید در برابر ویروس‌ها و عفونت‌ها مقاومت کنید.

آناناس

آناناس هم یکی دیگر از میوه‌های پیشنهادی برای دوران سرماخوردگی است. اگر میوه تازه آن را داشتید که چه بهتر، می‌توانید کمی آن را بخارپز کرده و نوش جان کنید. اما اگر میوه تازه نداشتید کمپوت آناناس هم گزینه جایگزین کاربردی است. آناناس عطسه و سرفه را کاهش داده و با عفونت‌های ویروسی مبارزه می‌کند. آناناس دارای ویتامین سی، ویتامین A، فیبر، فسفر، پتاسیم، کلسیم و آنتی اکسیدان است.

زمانی که بزرگسالان سرما می‌خورند پیدا کردن ماده غذایی مناسب برای بهبود کار راحت‌تری است. اما زمانی که نوزادان و کودکان سرما می‌خورند کار سخت‌تر می‌شود. سن پایین آنها باعث شده که نتوانید هر میوه یا غذایی را بهشان بدهید.

بهترین میوه برای سرماخوردگی نوزادان

سیب زرد

لیمو شیرین

گریپ فروت

دوران بارداری دوران حساسی برای مادر و جنین بوده، به این خاطر که هر ماده غذایی که عملکرد خوبی نداشته باشد می‌تواند به سرعت بر روی مادر و جنین تاثیر منفی بگذارد. توصیه می‌کنیم که در دوران بارداری و در صورت تجربه سرماخوردگی به سراغ میوه‌ها و سبزیجاتی بروید که ویتامین سی کافی دارند. از جمله بروکلی، کیوی، پرتقال، فلفل دلمه و… این موارد نه تنها به رشد کودک کمک می‌کنند بلکه التهاب را از بین می‌برند و همچنین جذب آهن مورد نیاز بدن را بهبود می‌بخشند.

انبه (حاوی ویتامین A و ویتامین C)

لیمو (دارای ویتامین سی و کمک کننده به سیستم هضم)

سیب (دارای ویتامین سی، فیبر، ویتامین A و پتاسیم)

آووکادو (دارای ویتامین سی، ویتامین B، ویتامین K، فیبر، منیزیم و پتاسیم)

و خانواده بری‌ها از جمله تمشک، توت فرنگی، توت سیاه و بلوبری (دارای کربوهیدرات، ویتامین سی، فیبر و فولات) از دیگر میوه‌هایی هستند که پیشنهاد می‌کنیم در دوران بارداری مصرف کنید.

میوه‌های مضر برای سرماخوردگی کدام‌اند؟

شاید تعجب کنید که میوه‌های مضری هم برای سرماخوردگی وجود داشته باشند، به این خاطر که طبق باور عامه مردم تمامی میوه‌ها مفید هستند و هیچ ضرری هم ندارند. فراموش نکنید که میوه‌ها هم می‌توانند در صورت مصرف اشتباه عوارضی داشته باشند.

موز

با اینکه موز فواید بیشماری دارد، اما در دوران سرماخوردگی باید آن را فراموش کنید. این میوه به دلیل داشتن مقدار زیادی قند التهاب موجود در این دوره را افزایش داده و همچنین یک آزاد کننده طبیعی هیستامین است.

انگور

انگور هم یکی دیگر از میوه‌های مضر برای سرماخوردگی است. چرا؟ به این خاطر که انگور هم درست مانند موز هیستامین را در بدن آزاد می‌کند، عملی که باعث شده ویروس و بیماری فعال‌تر شود. به علاوه اینکه انگور هم به خاطر قند بالایی که دارد التهاب را تشدید می‌کند.

خیار

همان طور که می‌دانید خیار ذاتا طبع سردی دارد. در حالی که در دوران سرماخوردگی به خوراکی‌هایی با طبع گرم نیاز داریم. در نتیجه پیشنهاد می‌کنیم در این دوران خیار نخورید.

هندوانه

هندوانه طبعی سرد و‌تر دارد. مصرف این میوه آبدار برای افرادی که دچار تب شدید شده‌اند، توصیه می‌شود. در مورد موثر بودن هندوانه برای سرماخوردگی، تحقیقات علمی انجام نشده است.

خربزه

خربزه هم یکی دیگر از میوه‌های ممنوعه برای سرماخوردگی است. میوه‌ای که می‌تواند در صورت مصرف علائم و نشانه‌های حساسیت زا و آلرژیک را در این دوره افزایش دهد و میزان عطسه، سرفه و خارش گلو را چندین برابر کند.

چه میوه‌هایی برای گلو درد مضر هستند؟

مصرف پرتقال و آب پرتقال به دلیل داشتن ویتامین C در درمان این بیماری رایج است. اما اگر به گلودرد مبتلا شده‌اید بطوریکه بلع برای شما دشوار شده است، مصرف میوه و مرکبات ترش به دلیل خاصیت اسیدی که دارند، توصیه نمی‌شود. با مصرف آنها التهاب گلو بیشتر خواهد شد. مصرف گوجه فرنگی و انواع سس‌ها به دلیل ماهیت اسیدی که دارند نیز پیشنهاد نمی‌شود. ادویه‌های تند مانند فلفل قرمز و جوز هندی نیز التهاب را بیشتر خواهند کرد.

اسیدی که در برخی میوه‌ها وجود دارد، می‌تواند غشا‌های مخاطی در ناحیه گلو را تحریک کند. با این حال بدن به ویتامین و مواد معدنی موجود در آنها نیاز دارد. در صورت بروز گلودرد پیشنهاد می‌شود به سراغ میوه‌هایی بروید که خاصیت اسیدی کمتری دارند و در عین حال سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کنند.