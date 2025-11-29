به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار گفت: ساعت ۱:۴۳ بامداد؛ در پی وقوع یک فقره واژگونی موتورسیکلت در بلوار دانشجو، ماموران پلیس راهور در محل حاضر شدند.

وی افزود: با بررسی ماموران پلیس مشخص شد یک دستگاه موتورسیکلت واژگون شده و سرنشین آن که یک جوان ۲۲ ساله بوده در محل جان خود را از دست داده است.

رئیس پلیس راهور استان یزد اظهار داشت: کارشناسان پلیس راهور علت حادثه را عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه اعلام کرده‌اند.