پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: ۸۲ اردوی جهادی طی ۳۶ ماه گذشته در مناطق محروم این شهرستان برگزار و ۳۷ هزار خدمت پزشکی، بهداشتی و دارویی به ساکنان این مناطق ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر علیرضا خسروپناه در مراسم تجلیل از مدیران سمن ها، خیریهها و تلاشگران جهادی با اشاره به تشکیل قرارگاه جهادی در دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سال ۱۴۰۱ گفت: هدف از تشکیل این قرارگاه ارتقای شاخصهای بهداشتی و درمانی است.
وی مردمی سازی خدمات حوزه سلامت را از دیگر دستاوردهای قرارگاه جهادی دانست و به ۳۷ هزار خدمت ارائه شده به مردم مناطق محروم و صعب العبور و نیازمندان در حوزه دانشگاه علوم پزشکی دزفول اشاره کرد و افزود: سمن ها، خیریه ها، بنیادها و گروههای جهادی تاکنون۴۰ میلیارد تومان برای بهداشت و درمان نیازمندان هزینه کردهاند.
دکتر خسروپناه اظهار داشت: با تشکیل قرارگاه جهادی این امکان فراهم شد تا خیریه ها، سمنها و بنیادهایی که در حوزه سلامت فعال هستند از سراسر میهن جذب دانشگاه شوند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول تصریح کرد: ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در راستای سیاستهای وزارت بهداشت شکل گرفته است و این امر خداپسندانه به رضایتمندی گستردهای بویژه در مناطق محروم و صعب العبور منجر شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول در پایان از بنیاد خیریه نورآوران سلامت، موسسه خیریه محکم، بنیاد خیریه مرهم، مجمع سلامت خیرین دزفول، موسسه خیریه یوسف زهرا (عج)، موسسه خیریه خادمین امام رضا (ع)، بسیج جامعه پزشکی دزفول و کانونهای جهادی دانشگاه علوم پزشکی دزفول با اعطای لوح سپاس قدردانی کرد.