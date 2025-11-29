در راستای پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و مقابله با قاچاق سوخت توسط ناوگان حمل و نقل، جلسه‌ای در استانداری کردستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این جلسه که با حضور شهرداران شهر‌های استان و مسئولان شرکت نفت و پلیس امنیت اقتصادی استان برگزار شد بازنگری پروانه‌های فعالیت برای ناوگان حمل و نقل درون شهری توسط شهراری‌ها و حذف پروانه‌های صادره برای ناوگان غیر بومی و نیزغیر منطبق با خدمات شهری مورد بررسی قرار گرفت.

حمه‌حسنی مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان گفت: تعداد زیادی از وسائط نقلیه خارج از الگوی پذیرش برای توزیع سوخت توسط شهرداری‌ها در سامانه (یو تی سی‌ام اس) ثبت شده‌اند.

خداویسی دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان نیز با اشاره به اینکه روزانه ۲۱ میلیون لیتر سوخت به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود اظهار داشت: سهم مرز‌های غربی از این مقدار ۴ میلیون لیتر است.