فرمانده انتظامی پلدختر از کشف خودروی پراید سرقتی و دستگیری سارق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ شاپور گراوند گفت:مأموران پاسگاه انتظامی میانکوه شرقی پلدختر هنگام گشت زنی در محور آزادراه پل زال به یک دستگاه خودروی پراید مشکوک و رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. فرمانده انتظامی پلدخترافزود:پس از استعلام مشخص شد،خودرو مربوطه دارای سابقه سرقت از شهرستان دورود بوده که پس از یک تعقیب و گریز توقیف شد.
سرهنگ گراوند بیان کرد:در این عملیات راننده دستگیر و همراه پرونده تحویل مراجع قضایی شهرستان شد.