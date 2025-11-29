پخش زنده
در پانزدهمین هفته از «سینما افق»، چندفیلم سینمایی در گونه های سیاسی، انقلابی، امنیتی و دفاع مقدسی، از شبکه افق پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلمهای سینمایی «طوفان شن»، «مرغ حق»، «سردار جنگل»، «یدو»، «عملیات آژاکس» و «بوسیدن روی ماه»، از امروز تا پنج شنبه ۱۳ آذر، از شبکه افق پخش میشود.
فیلم سینمایی «طوفان شن» به کارگردانی جواد شمقدری، امشب پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، مقامات آمریکایی تصمیم میگیرند علیه ایران اسلامی و انقلاب نوپای آن دست به تجاوز نظامی بزنند. یک مأمور مخفی پنتاگون راهی ایران میشود تا مقدمات این تجاوز را مهیا کند.. حمله نظامی آغاز میشود، اما طوفان شن صحرای طبس حوادث دیگری را رقم میزند که ...
احمد نجفی، فیروز بهجت محمدی، حسین انصاری، مهشید افشارزاده، مهناز افضلی و بهمن دان در این فیلم بازی کردهاند.
فیلم سینمایی «مرغ حق» به کارگردانی حسین مختاری و مسعود فروتن، یک شنبه ۹ آذر پخش خواهد شد.
این فیلم به دوران آخر سلطنت احمد شاه قاجار و مبارزات شهید سید حسن مدرس با رضا خان و دخالت و دسیسههای انگلیس در امور داخلی ایران میپردازد و قتل میرزاده عشقی شاعر و دهها شخصیت دیگر با توطئه رضا خان به منظور رسیدن به قدرت و برکناری نخست وزیران منتخب رضا خان مانند سید ضیاء الدین طباطبایی، مشیر الدوله و قوام السلطنه به دست خود رضا خان و در نهایت تبعید و شهادت سید حسن مدرس.
زنده یاد هادی اسلامی، دانیال حکیمی، مجید جعفری، زنده یاد جمشید اسماعیل خانی، شمسی فضل الهی، مجید جعفری، هادی مرزبان، محمود عزیزی، عنایت شفیعی و حسین سحرخیز در فیلم سینمایی «مرغ حق» ایفای نقش کردهاند.
فیلم سینمایی «سردار جنگل» به کارگردانی امیر قویدل، دوشنبه ۱۰ آذر پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهیم دید: ارتش سرخ برای دستگیری ژنرال دین یکین و تارو مار کردن بقایای گارد سفید وارد بندر انزلی میشود و هیئت اتحاد اسلام از ژنرال واسکو لنیکف و میرزا کوچک خان با آنان در کشتی ملاقات میکند و پیمانی ۹ مادهای منعقد میکنند. به دنبال آن جمهوری گیلان برقرار میشود. مدتی بعد با وقوع کودتای سرخ میرزا کوچک خان و یارانش به جنگل میزنند. لشکر قزاق به فرماندهی رضا خان وارد گیلان میشود، انقلاب شکست میخورد میرزا وقتی چند نفر از یارانش برای یاد گرفتن از سران ایل شاهسون به سوی خلخال حرکت میکنند ...
ولی اله مؤمنی، علی ثابت فر، منوچهر اسماعیلی، سیروس قهرمانی، شهروز رامتین و کاظم افرندنیا در فیلم سینمایی «سردار جنگل» بازی کردهاند.
فیلم سینمایی «یدو» به کارگردانی مهدی جعفری، سه شنبه ۱۱ آذر پخش می شود.
داستان فیلم درباره ماههای آغازین جنگ تحمیلی است. دورانی که خانوادههای شهرهای مختلف خوزستان به ناچار خانه و کاشانه و همه دلبستگی خود را رها کردند و به شهرهای دیگر پناه بردند تا جان خود را نجات دهند. اما در این میان مادری قصد ندارد خانه و کاشانه خود را رها کند در این میان پسر بزرگتر و نوجوان خانواده، از دست این تصمیم مادر عصبانی است. مدام به جان مادر غر میزند که مانند تمام اهالی محل از آن جا بروند تا از بین نرفتهاند. به هر بهانهای با مادر بحث میکند و حرف از رفتن میزند. مادر، اما.
ستاره پسیانی، میلاد صویلاوی، محمدمهدی آلبو علی، ریحانه آریامنش، اکبر اودود، سعید آلبو عبادی، عبدالحلیم تقلبی، رضا نوری، حسین پوریده، آرمان آسایش، طاهره نیکآزاد و یاسین مسعودی در فیلم سینمایی «یدو» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «عملیات آژاکس» به کارگردانی محمدرضا ورزی، چهارشنبه ۱۲ آذر پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: عملیات آژاکس که توسط آمریکا و انگلیس طراحی شده بود برای بازگرداندن دوباره محمدرضاشاه پهلوی در ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ ترتیب داده شد. در این فیلم حال و هوای آن روزها و حوادث مهم آن به تصویر کشیده میشود.
حسین نورعلی، سعید نیکپور، امیریل ارجمند و نادر سلیمانی در فیلم سینمایی «عملیات آژاکس» بازی کردهاند.
فیلم سینمایی «بوسیدن روی ماه» به کارگردانی همایون اسعدیان، پنج شنبه ۱۳ آذر پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: احترامالسادات و فروغ خانم دو پیرزن هستند که در همسایگی هم زندگی میکنند و بیش از بیست سال است که در انتظار فرزندانشان هستند. احترام السادات هفتهای یک بار به بنیاد شهید مراجعه میکند و میخواهد هر طور شده رد و اثری از فرزندش بیابد، اما بنیاد شهید پاسخ مشخصی به او نمیدهد. بقیه فرزندانش که همگی صاحب خانواده هستند از او میخواهند که دست از این کار بردارد، زیرا که به لحاظ جسمی حال و روز مساعدی ندارد و رفت و آمد در شهر آلوده تهران او را بیمارتر میکند، اما گوش احترام السادات بدهکار نیست و او پیگیر رد و نشانی از فرزندش است. کارمندان بنیاد شهید که از مراجعات او خسته شدهاند هر بار با جوابی او را دلخوش کرده و به خانه میفرستند. عاقبت یک روز از بنیاد شهید تماس میگیرند و ...
شیرین یزدان بخش، رابعه مدنی، شبنم مقدمی و مسعود رایگان در فیلم سینمایی «بوسیدن روی ماه» هنرنمایی کردهاند.
شبکه افق این فیلم ها را ساعت ۲۳:۱۵، پخش می کند.