موجی بارشی از روز دوشنبه جو استان کرمانشاه را تحت تاثیر قرار می دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، و به نقل از اداره کل هواشناسی استان، این وضعیت، در ساعاتی از روزهای دوشنبه و سه شنبه با رگبارهای پراکنده باران و احتمالاً رعدوبرق نیز همراه میشود.
شرایط ناپایدار، در روز دوشنبه و در نواحی مرکزی و شرقی استان نمود بیشتری خواهد داشت.
در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه کاهش نسبی دمای هوا و در بعضی ساعات رشد ابر، مهمترین پدیدههای مورد انتظار در جو استان خواهند بود.
همچنین، در روز جمعه با عبور موجی دیگر، علاوه بر افزایش متوسط دمای هوا، ممکن است دوباره شاهد رگبارهای خفیف و پراکنده باران در سطح استان باشیم