یادگار امیدی، فرماندهی که همرزمانش او را «یادگار ماندگار» نامیدند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ یادواره سردار شهید، حاج یادگار امیدی، فرمانده اطلاعات و عملیات لشکر ۱۱ امیرالمؤمنین، با حضور خانواده معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم در شهر صالح‌آباد برگزار شد.

فرماندهی که در ۱۵۰ عملیات شناسایی و نفوذ به پشت خطوط ارتش عراق، حضوری فعال داشت.

در این مراسم که در فضایی معنوی و همراه با قرائت قرآن و پخش کلیپ‌های ویژه شهدا برگزار شد؛ سخنرانان با اشاره به نقش برجسته این سردار شهید در عملیات‌های مهم دفاع مقدس؛ وی را الگویی از اخلاص، شجاعت و مدیریت میدانی توصیف کردند.

شرکت‌کنندگان با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های جدید، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند.

فرمانده شهید، حاج «یادگار امیدی» در سال ۱۳۳۳ در روستای «چشمه رشید» بخش کارزان از توابع شهرستان سیروان ایلام متولد شد.

وی در سال ۱۳۶۱ هم‌زمان با تشکیل یگان رزم و تیپ ۱۱۴ امیرالمؤمنین به این یگان پیوست و در واحد اطلاعات و عملیات به کار خود ادامه داد و پس از مدتی به عنوان جانشین این واحد در زمان مسئولیت شهید «غلام ملاحی» معرفی شد.

چندی بعد پس از مجروح شدن شهید غلام ملاحی در منطقه میمک؛ به عنوان مسئول اطلاعات و عملیات لشکر ۱۱ امیرالمؤمنین منصوب شد.

وی در تمام ماموریت‌های شناسایی عملیات‌ها همواره جلودار و سرستون نیرو‌ها بود؛ به گونه‌ای که همرزمانش به او لقب «یادگار ماندگار» دادند.

این مجاهد خستگی ناپذیر تنها کسی بود که به اتفاق هم رزمانش توانست شالوده گروه فرسان یا همان گوش بر‌ها را درهم بشکند و مانع از نفوذ و تداوم عملیات آنان در پشت خطوط عملیاتی شود.

شهید در آخرین درگیری با این گروه مزدور در تاریخ ۸ آذر ۱۳۶۴ در منطقه بادام سفید و طی یک نبرد جانانه با آن که چند نفر از این مزدوران را به هلاکت رساند؛ رخت شهادت به تن کرد و به لقاء معبود شتافت.

از این شهید گرانقدر ۳ فرزند به یادگار مانده است.

مزار سردار شهید در جوار بارگاه امامزاده علی صالح قرار دارد.