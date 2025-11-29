مانور زلزله در مدارس چرام
همزمان با سراسر کشور مانور زلزله و ایمنی با شعار مدرسه ایمن و جامعه تاب آور در مدارس چرام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، همزمان با سراسر کشور مانور زلزله و ایمنی با شعار مدرسه ایمن و جامعه تاب آور با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی و خدمات رسان در دبیرستان ام کلثوم چرام برگزار شد.
در این مانور دانش آموزان آموزش های لازم را از جمله پناه گیری، خاموش کردن آتش، حمل مجروح و نگهداری کودکان آسیب دیده به طور عملی یاد گرفتند.
فرماندار چرام در این مانور گفت: در این مانور ادارات خدمات رسان شرکت داشتند تا در مواقع لازم و ضروری و احتمالی به یاری زلزله زدگان و آسیب دیدگان بشتابند.
پاداش افزود: ادارات خدمات رسان و ستاد بحران این شهرستان آمادگی دارد تا در مواقع لازم به یاری مصدومان و آسیب دیدگان بپردازد.