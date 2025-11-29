پخش زنده
مسئول فضای مجازی ناحیه مقاومت بسیج زارچ: همزمان با سراسر کشور، هفتمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج در شهرستان زارچ برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، زارچی پور افزود: این رویداد با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای برتر در زمینه تولید محتوا و حمایت از خلاقیتهای دیجیتال جوانان برگزار شد.
وی تصریح کرد: در این رویداد، ۲۰ نفر در حوزههای مختلفی از جمله تولید پادکست، طراحی پوستر، تولید محتوای عمومی، تولید موشنگرافیک و استوری موشن با یکدیگر به رقابت پرداختند.
امام جمعه زارچ هم با تاکید بر توسعه فرهنگی و تولید محتوای دیجیتال در شهرستان گفت: اگر این ظرفیتها بهطور کامل شکوفا شوند، جهش قابل توجهی در حوزههای مختلف امکانپذیر است.
حجت الاسلام طباطبایی با اشاره به نقش فضای مجازی در فرهنگسازی ادامه داد: تولید محتوا با نگاه مومنانه و انقلابی میتواند اثرات مثبت فرهنگی و اجتماعی ایجاد کند و همدلی مردم را تقویت کند.
گفتنی است برگزیدگان این رویداد تا پایان هفته آینده معرفی میشوند و در مرحله استانی که در بهمن ماه برگزار خواهد شد، حضور خواهند یافت.