به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، فلاح نژاد با حضور در شبکه سیما البرز برنامه «امروز البرز» گفت: موضوع‌های آموزشی و تمرینی در مانور‌های آمادگی در بحران‌های طبیعی راهبرد کلان برای محافظت از شهروندان است.

مدیرکل بحران استانداری البرز با اشاره به اهمیت نقش آموزش شهروندی به مجری سیمای البرز افزود: مانور آمادگی در برابر بحران‌ها و حوادث‌ها آگاهی از زمان بندی تخلیه مکان‌ها تا روحیه بخشی و استرس زدایی را شامل می‌شود.

وی در برنامه شبکه استانی البرز تأکید کرد: آمادگی در برابر حوادث غیر مترقبه در مدارس از طریق شبکه شاد، آموزش‌های لازم به منظور کنترل استرس، روحیه بخشی در وقت حادثه به صورت آموزشی ارائه شده است.

وی با بیان اهمیت تخلیه اضطراری در وقت بحران‌های طبیعی، همانند زلزله به کارشناس سیمای البرز توضیح داد: ضرورت ایمن سازی، فراهم آوردن کیف کمک‌های اولیه در خانه نکات مهم و ضروری است که خانواده‌ها باید نسبت به آن توجه داشته باشند.

فلاح نژاد با اشاره به این نکته که ضروری است که شهروندان آموزش‌های لازم پیش از حادثه را دریافت کنند در برنامه سیمای البرز تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از آب، برق، گاز با همراهی و همکاری فرمانداران و بخشداران به منظور برپایی مانور آمادگی در برابر حوادث و رخداد‌های همکاری و مشارکت دارند.

او با اشاره به پوشش گسترده رسانه‌ای این مراسم گفت: صداوسیمای استان امروز بیش از ۱۵ برنامه زنده و خبری درباره مانور پخش کرد و همراه ما بود. مدیریت بحران استان در حال پیگیری مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و جلوگیری از ساخت‌وسازهای جدید بر روی گسل‌هاست.



مدیرکل مدیریت بحران با اشاره به نقش‌آموزشی دستگاه‌ها گفت: هلال‌احمر، اورژانس، بهزیستی و شرکت‌های خدماتی موظف‌اند خدمات آموزشی مورد نیاز را به مردم منتقل کنند؛ از جمله نحوه استفاده ایمن از گاز، برق، آب، مخابرات و مدیریت ترافیک شهری و تلفنی که از مشکلات اصلی هنگام بحران است.



او نقش رسانه‌ها را نیز مؤثر دانست و گفت: بخش زیادی از بار آگاهی‌بخشی در حوزه‌های مختلف برای اطلاع‌رسانی بحران بر دوش رسانه‌ها است.





فلاح‌نژاد از برنامه استان برای برگزاری یک مانور بزرگ استانی خبر داد و گفت: در یک ماه آینده، در زمینی حدود ۱۰ هکتار، یک مانور بزرگ در استان البرز اجرا خواهیم کرد تا برای روزهای سخت آماده‌تر شویم. امیدواریم چنین روزهایی پیش نیاید اما باید قوی، منسجم و آماده باشیم.