شهر آببر ۱۲ تا ۱۴ آذرماه میزبان پنجمین جشنواره زیتون طارم خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ بر اساس اطلاعیه میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان زنجان پنجمین جشنواره زیتون طارم از چهارشنبه ۱۲ آذرماه تا جمعه ۱۴ آذرماه در شهر آببر برگزار خواهد شد.
مراسم افتتاحیه جشنواره روز چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح آغاز میشود.
این جشنواره فرصتی برای عرضه محصولات کشاورزی منطقه به ویژه زیتون است و با حضور غرفههای کارآفرینان همراه خواهد بود.
همچنین برنامههای جانبی شامل نمایش دستاوردهای پژوهشی و فناوریهای نوین در حوزه زیتون در این رویداد پیشبینی شده است.
در این جشنواره، کشاورزان و باغداران برتر منطقه نیز تجلیل می شوند.