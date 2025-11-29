به مناسبت ایام فاطمیه، نمایشگاه مادر هستی در شهر نیک آباد جرقویه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛مدیر مجموعه فرهنگی مذهبی مادرِ هستی شهر نیک آباد گفت: این نمایشگاه شامل ۱۰ غرفه، در سه بخش و در فضایی به مساحت ۲۱۰ مترمربع در محل مجتمع اداری شهید آیت الله رئیسی برپا شده است.

فاطمه نیکبخت افزود: غرفه‌های نمایشگاه به بیان شرحی مصور از انسان کامل، برکات فاطمی، بیت الزهرا و غرفه‌های چرایی و چگونگی حوادثی که موجب شهادت حضرت زهرا علیهاالسلام شد، می‌پردازد.

این نمایشگاه تا سیزدهم آذرماه همه روز صبح و عصر برای بازدید عموم دایر است.