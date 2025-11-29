رقابت‌های قهرمانی دارت کشور، انتخابی تیم ملی در ۲ بخش آقایان و بانوان با حضور ۲۷۰ ورزشکار در اصفهان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس هیات انجمن‌های ورزشی اصفهان گفت: این رقابت‌ها امروز در مجموعه فرهنگی، ورزشی «شهید بهشتی» شهر ابریشم از توابع شهرستان فلاورجان آغاز شد و تا روز چهارشنبه هفته جاری ادامه دارد.

احمد جمشیدی با اشاره اینکه ۱۰ نفر از استان اصفهان در این مسابقه‌ها حضور دارند، افزود: ۳۶ تیم در بخش آقایان و ۳۲ تیم در بخش بانوان در این مسابقه‌ها حضور دارند.

حدود ۳۰۰ هزار ورزشکار سازمان یافته و حدود هزار و ۹۰۰ باشگاه ورزشی بخش خصوصی در دو بخش بانوان و مردان استان اصفهان فعالیت می‌کنند.