محققان و پژوهشگران دانشگاه لرستان در جمع پژوهشگران دو درصد برتر جهان
مدیر امور پژوهشی دانشگاه لرستان گفت:سه عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان در جمع پژوهشگران دو درصد برتر جهان قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛مدیر امور پژوهشی دانشگاه لرستان گفت:براساس آخرین یافتههای پروژه مشترک الزویر و گروهی از پژوهشگران دانشگاه استنفورد ،حمزه امیری،عضو هیئت علمی گروه آموزشی زیستشناسی دانشکده علوم پایه، محسن ایزدی،عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی و علی فرمانی عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی سه عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان،در شمار پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر دنیا،در بازه زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۴ میلادی (شاخص طول دوران خدمت)قرار گرفتند.
امین جمشیدی افزود:در این فهرست (سال ۲۰۲۴ میلادی)، نام سه نفر از اعضای هئیت علمی دانشگاه لرستان، قرار دارد؛ سه نفری که از ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۴ میلادی، برپایه شاخص طول دوران خدمت، به عنوان پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهانی دانشگاه لرستان، انتخاب شدهاند.
وی گفت:براساس آخرین یافتههای پروژه مشترک الزویر و گروهی از پژوهشگران دانشگاه استنفورد که به «فهرست دانشگاه استنفورد» معروف است،عملکرد استنادی نویسندگان، به ازای بروندادهای پژوهشی منتشر شده آنان در بازه زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۴ میلادی، در ۲۲ حوزه موضوعی اصلی و ۱۷۴ حوزه فرعی، تحلیل شده و بر این اساس، نویسندگانی که در زمره پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان قرار گرفتهاند، معرفی شدهاند.
جمشیدی بیان کرد:جدیدترین نسخه این پایگاه، شهریور ۱۴۰۴ (سپتامبر ۲۰۲۵) منتشر شده است. این پایگاه، از سال ۲۰۱۹ تاکنون، فهرست پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان (دنیا) را منتشر میکند.
مدیر امور پژوهشی دانشگاه لرستان، با بیان اینکه روششناسی ابداع شده، مبتنی بر مجموعهای از سنجههای استنادی استاندارد شده برای ارزیابی تأثیر استنادی پژوهشگران در رشتهها و حوزههای علمی مختلف است، افزود:این روش که با نام شاخص استنادی مرکب» معرفی شده، مبتنی بر تعداد استنادات دریافتی، جایگاه (الگوی هم _ نویسندگی) و شاخص هرش نویسندگان (H-index) است.