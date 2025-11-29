

به گزارش حمزه امیری،عضو هیئت علمی گروه آموزشی زیست­‌شناسی دانشکده علوم پایه، محسن ایزدی،عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی و علی فرمانی عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی سه عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان،در شمار پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر دنیا،در بازه زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۴ میلادی (شاخص طول دوران خدمت)قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیر امور پژوهشی دانشگاه لرستان گفت:براساس آخرین یافته­‌های پروژه مشترک الزویر و گروهی از پژوهشگران دانشگاه استنفورد ،

امین جمشیدی افزود:در این فهرست (سال ۲۰۲۴ میلادی)، نام سه نفر از اعضای هئیت علمی دانشگاه لرستان، قرار دارد؛ سه نفری که از ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۴ میلادی، برپایه شاخص طول دوران خدمت، به عنوان پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهانی دانشگاه لرستان، انتخاب شده‌اند.



وی گفت:براساس آخرین یافته­‌های پروژه مشترک الزویر و گروهی از پژوهشگران دانشگاه استنفورد که به «فهرست دانشگاه استنفورد» معروف است،عملکرد استنادی نویسندگان، به ازای برونداد‌های پژوهشی منتشر شده آنان در بازه زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۴ میلادی، در ۲۲ حوزه موضوعی اصلی و ۱۷۴ حوزه فرعی، تحلیل شده و بر این اساس، نویسندگانی که در زمره پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان قرار گرفته‌اند، معرفی شده‌اند.

جمشیدی بیان کرد: جدیدترین نسخه این پایگاه، شهریور ۱۴۰۴ (سپتامبر ۲۰۲۵) منتشر شده است. این پایگاه، از سال ۲۰۱۹ تاکنون، فهرست پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان (دنیا) را منتشر می­‌کند.

مدیر امور پژوهشی دانشگاه لرستان، با بیان اینکه روش‌­شناسی ابداع شده، مبتنی بر مجموعه‌­ای از سنجه‌های استنادی استاندارد شده برای ارزیابی تأثیر استنادی پژوهشگران در رشته‌­ها و حوزه­‌های علمی مختلف است، افزود:این روش که با نام شاخص استنادی مرکب» معرفی شده، مبتنی بر تعداد استنادات دریافتی، جایگاه (الگوی هم _ نویسندگی) و شاخص هرش نویسندگان (H-index) است.