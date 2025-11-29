پخش زنده
فراخوان نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت در ۲ بخش اصلی و جنبی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بخش اصلی این جشنواره در قالبهای فیلم سینمایی، فیلم کوتاه، مستند، پویانمایی، فیلمنامه و بخش نقد و پژوهش علوم انسانی و سینمای مقاومت و بخش جنبی این جشنواره نیز در قالبهای هوش مصنوعی و اقلام و مواد تبلیغی برگزار میشود.
علاقمندان جهت شرکت در این جشنواره میتوانند با تکمیل فرم ثبت نام اثر، از ۸ آذر تا ۳۰ بهمن (ویژه آثار مستند، فیلم کوتاه، پویانمایی، فیلمنامه، هوش مصنوعی، اقلام و مواد تبلیغی، تحقیق، پژوهش، نقد، پایاننامه و کتاب) و تا ۲۰ اسفند (ویژه فیلمهای سینمایی)، آثار خود را به دبیرخانه دائمی جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت ارسال نمایند.
لازم به ذکر است پذیرش آثار ارسالی صرفا از طریق تارنمای رسمی جشنواره به نشانی www.resistanceiff.com امکان پذیر است و دبیرخانه جشنواره به صورت کاملا برخط آماده پذیرش آثار سینماگران، هنرمندان و فعالان عرصه سینمای مقاومت است.