به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده یگان انتظامی و حفاظت منابع طبیعی استان مرکزی گفت: چرای بی‌رویه موجب از بین رفتن پوشش گیاهی، فرسایش خاک و در نتیجه ایجاد سیل‌های ویرانگر و ورود خسارات سنگین می‌شود که کنترل دام و پروانه‌های چرا در دستور کار یگان‌های حفاظت منابع طبیعی بوده و با متخلفین امر برخورد قانونی می‌شود.

سرهنگ عابدین ملکی پویا افزود: بر این اساس از ابتدای امسال تاکنون تعداد ۴۲ هزار و ۱۵۰ رأس دام غیرمجاز از سطح مراتع استان مرکزی اخراج و به استناد تبصره یک این قانون به علت تعلیف بدون مجوز، عدم رعایت مفاد طرح تصویب شده و یا مفاد پروانه چرای دام از قبیل ظرفیت، زمان ورود و خروج از سوی بهره‌برداران قانونی اخراج و تعداد ۱۳۲ فقره پرونده در استان تشکیل که به ترتیب بالاترین چرای غیر مجاز در شهرستان‌های زرندیه، ساوه وتفرش بوده است.

او از تمام دوستداران طبیعت درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه اقدام مخرب در عرصه‌های طبیعی از طریق سامانه ۱۵۰۴ استانی برای پیگیری، اطلاع‌رسانی کنند.