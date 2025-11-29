بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشه
ر، نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی در آیین افتتاح آکادمی فوتبال استقلال ایران در شهرستان کنگان با بیان اینکه ورزش موتور محرک سلامت جامعه و بسترساز امید و نشاط نسل جوان است، اظهار کرد: حمایت ما از تیمها، باشگاهها و آکادمیهای ورزشی فقط یک فعالیت جانبی نیست، بلکه سرمایهگذاری بزرگی در تربیت و توانمندسازی جوانان منطقه است.
حجتالاسلام موسی احمدی با اشاره به ظرفیت بالای انسانی و استعدادهای ورزشی جنوب استان بوشهر، افزود: باید تلاش کنیم تا فرصتهای کافی برای شکوفایی و رشد این استعدادها فراهم شود. افتتاح آکادمیهای فوتبال و باشگاههای حرفهای نظیر استقلال ایران در کنگان نشاندهنده اهتمام جدی مسئولان منطقه و همراهی صنعت و دستگاههای اجرایی در تقویت ورزش است.
وی در مجلس با تأکید بر تحولآفرینی صنایع و سرمایهگذاران در تأمین زیرساختهای ورزشی، بیان کرد: صنایع بزرگ منطقه، به ویژه نفت و گاز میتوانند از محل مسئولیت اجتماعی کمکهای قابل توجهی برای تجهیز ورزشگاهها و حمایت از طرحهای استعدادیابی ارائه دهند و این حمایتها باید بهگونهای باشد که دسترسی به امکانات ورزشی برای همه جوانان منطقه فراهم شود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: توسعه ورزش و حمایت از باشگاهها موجب مسئولیتپذیری، دوری از آسیبهای اجتماعی، تقویت روحیه کارگروهی و هدفگذاری بلندمدت در میان نوجوانان و جوانان میشود. ورزش میتواند بستر مهمی برای فعالیت سالم، رقابت مثبت و ارتقا سطح فرهنگی جامعه استان باشد.
وی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی همواره حامی تقویت ورزش مدارس، باشگاهها و آکادمیهای ورزشی بوده و با پیگیری اجرای طرحهای ملی و منطقهای در جهت توسعه زیرساختها و عدالت ورزشی گام برداشتهایم. هدف ما این است که هر جوان مستعد در روستاها و شهرهای جنوبی استان شانس رشد و ورود به عرصههای ملی را داشته باشد.
حجتالاسلام احمدی با اشاره به نقش آفرینی قهرمانان ورزشی منطقه، اظهار کرد: موفقیت باشگاهها و ورزشکاران جنوب استان پیامآور امید، وحدت و ارتقای جایگاه اجتماعی استان بوشهر در سطح کشور است و امیدواریم با تعامل دستگاههای اجرایی، صنایع و مردم شاهد رشد روزافزون ورزش و افتخارآفرینی جوانان باشیم.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نیز بیان کرد: صنعت در منطقه ویژه به عنوان عاملی کلیدی در رشد و شکوفایی استعداد جوانان و نوجوانان شناخته میشود. تمرکز بر توسعه برنامهها و فعالیتهای ورزشی در این منطقه، زمینه ارتقای سلامت جسمانی، روحی و اجتماعی نسل جوان را فراهم ساخته است.
سخاوت اسدی افزود: برنامههای متنوع ورزشی و ایجاد زیرساختهای مدرن در منطقه ویژه پارس نقش بسیار مهمی در تشویق جوانان به مشارکت فعال در ورزش و ایجاد انگیزه در آنان دارد.
وی تصریح کرد: هدف ما از حمایت این برنامهها، تحقق مسئولیتهای اجتماعی صنعت، فراهمآوری فرصتهای برابر ورزشی و توسعه استعدادهای ورزشی در میان نسل آینده است.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ادامه داد: صنعت ورزش در منطقه پارس به عنوان یک محور مهم در رشد و بالندگی جوانان و نوجوانان منطقه، نقشی کلیدی در آیندهسازان جامعه ایفا میکند و ما بر این باوریم که ورزش، بستر اصلی سازندگی و امیدآفرینی برای جوانان جنوب کشور است.
محمد نوازی پیشکسوت تیم استقلال نیز در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از افتتاح آکادمی در کنگان، تعامل باشگاههای بزرگ حرفهای با مناطق جنوب کشور را عامل مهمی برای رشد فوتبال پایه و ارتقای سطح فنی دانست.