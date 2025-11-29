آکادمی فوتبال استقلال ایران در کنگان به بهره‌برداری رسید

در راستای شکوفایی استعداد‌ها در ساحل خلیج فارس، آکادمی فوتبال استقلال با حضور حجت‌الاسلام موسی احمدی، نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه و مدیرعامل باشگاه استقلال در کنگان افتتاح شد.