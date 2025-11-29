فرمانده سپاه تبریز از کشف مواد مخدر، سلاح غیرمجاز و مشروبات الکلی در گشت‌های رضویون بسیج در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ عادل سیف‌زاده با اشاره به کشفیات اخیر گشت‌های رضویون و ایست‌های بازرسی در سال‌جاری اظهار کرد: یکی از رسالت‌های اصلی بسیج، ایجاد امنیت پایدار در جامعه است و با تهدید‌های امنیتی برخورد قاطع دارد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح‌ها، مقادیر قابل توجهی مواد مخدر صنعتی، ابزارآلات تخصصی سرقت، لوازم جعل سند، چندصد‌ها لیتر مشروبات الکلی و چندین قبضه سلاح گرم و شکاری غیرمجاز کشف و ضبط شده است.

سرهنگ سیف‌زاده با هشدار درباره خطر وجود سلاح‌های نامتعارف در دست اراذل و اوباش گفت: در اختیار داشتن این سلاح‌ها توسط افراد شرور، زمینه‌ساز قدرت‌نمایی، ایجاد رعب و وحشت و تهدید مستقیم امنیت عمومی است و با چنین رفتار‌هایی قاطعانه برخورد می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه ویژه تبریز با تأکید بر اینکه بسیج در دفاع از مردم با هیچ‌کس تعارف ندارد خاطرنشان کرد: بسیج مدافع امنیت و آرامش مردم است و اقدامات ضد امنیتی را تحمل نکرده و نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه بسیج در جنگ ۱۲ روزه نقش محوری در امنیت شهری ایفا کرد، تصریح کرد: حضور فعال نیرو‌های بسیج در استقرار پایگاه‌های محلی و شبانه‌روزی، ایست و بازرسی‌ها، خدمت‌رسانی به مردم، گواهی بر روحیه همبستگی و مسوولیت‌پذیری این نیروی مردمی است که نقشی حیاتی در حفظ هویت و انسجام ملی ایفا می‌کند.

سرهنگ سیف‌زاده با تأکید بر نقش‌آفرینی نیرو‌های بسیج در این رویداد متذکر شد: در این جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دشمن آمریکایی _ صهیونیستی علیه کشورمان بار دیگر نقش بی‌بدیل بسیج را مشاهده کردیم؛ نقشی که نشان می‌دهد فرهنگ و تفکر بسیجی همچنان می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کرده و تأثیرگذاری بسیار زیادی در جامعه و کشور عزیزمان داشته باشد.

وی همچنین بر ضرورت ترویج روحیه بسیجی در میان اقشار مختلف مردم تأکید کرد و یادآور شد: استمرار این تفکر می‌تواند پشتوانه‌ای بزرگ برای امنیت، پیشرفت و آرامش کشور باشد.