به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این دوره از مسابقات روز جمعه، هفتم آذر، با حضور ۴۵ کماندار از باشگاه‌های مشهد، طرقبه، نیشابور و سرخس برگزار شد.

در بخش ریکرو آقایان، صمد حاجی بیگلو، ماهان مسلمی و امیررضا آقاجانی به ترتیب اول تا سوم شدند و در ریکرو بانوان، هانیه سادات علمدار، حنانه فرامرز و یاسمن نجمی نیا هم به ترتیب رتبه اول تا سوم را کسب کردند.

در کامپوند آقایان هم امیرمحمد رحیمی، میلاد قارونی و محمد قارونی به ترتیب اول تا سوم شدند و در کامپوند بانوان، الهه رجایی، روشا واحدی و سارا یوسف زاده جایگاه اول تا سوم را کسب کردند.

در پایان از نفرات برگزیده با اهدای حکم و جوایز نقدی تجلیل شد.