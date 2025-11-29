پخش زنده
امروز:
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، بیست و هفتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی همزمان با سراسر کشور با هدف آموزش و افزایش سطح آمادگی دانشآموزان برابر حوادث طبیعی از جمله زلزله در مدارس استان اجرا شد.
