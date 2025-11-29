به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سردار موقوفه ای فرمانده انتظامی استان کرمان گفت : درفقره اول کلاهبردار تحت عنوان شرکت سرمایه گذاری فولاد و بیمه و جذب سرمایه و واریز سود مشارکت صدو ببست میلیاردتومان از مردم کلاهبرداری کرده است

وی افزود : در دیگر کلاهبرداری نیز کلاهبردار تحت عنوان تسهیلات و وام خرید کالا اقدام به کلاهبرداری بیش از یک میلیاردتومانی کرده است.

سردار موقوفه ای اظهارداشت : در فقره اول کلاهبردار با همکاری خانواده اش تخت عنوان شرکت سرمایه گذاری و مشارکت صدو بیست میلیاردتومان کلاهبرداری کرده که ملاهبردار دستگیر شده در مورد دوم نیز دونفر با تبلیغات در فضای مجازی با وعده گرفتن وام و خرید کالای قسطی از مردم کلاهبرداری کرده اند که حیلی زود شناسایی و‌کلاهبردار و همکارش دستگیر شدند

وی یادآور شد : مردم فریب تبلیغات به ویژه در فضای مجازی را نخورند و برای سرمایه گذاری نیز حتما از مراجع مربوطه استعلام کنند