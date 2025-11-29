همه مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش، مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌های سراسر استان، فردا، غیر حضوری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: باتوجه به گزارش مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کاشان مبنی بر ضرورت قطع زنجیره بیماری آنفلوانزا و تداوم شرایط سکون و پایداری جو و افزایش غلظت آلاینده‌ها و به منظور قطع زنجیره بیماری آنفلوانزا، فردا، آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به صورت غیرحضوری است.

منصور شیشه فروش با اشاره به تعطیلی مراکز فرهنگی و ورزشی و برگزاری مسابقات در این روز افزود: همچنین مهد‌های کودک، پیش دبستانی و مدارس استثنایی تعطیل است و مادران شاغلی دارای فرزند دانش آموز مقطع ابتدایی و همچنین مادران باردار می‌توانند با موافقت مدیران خود به صورت دورکاری فعالیت نمایند.

وی ادامه داد: طرح زوج و فرد تردد خودرو‌ها طبق روال قبل از ساعت ۹صبح تا ۱۳ و ساعت۱۶ تا ۲۱ در شهر اصفهان اجرا می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از هم استانی‌ها خواست: با رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی، کاهش حضور در مراکز تجمع وحلقه‌های ترافیکی، شست و شوی دست، استفاده از ماسک و رعایت اصول خود حفاظتی مطابق با شیوه‌نامه‌های بهداشت فردی ابلاغی مرکز بهداشت، در شرایط آلودگی هوا و پیشگیری از بیماری آنفلوانزا همکاری نمایند.