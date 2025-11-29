به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، پلیس راهور استان اعلام کرد: به اطلاع شهروندان گرامی می‌رساند مالکان و متصرفان می‌توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ ۸ آذرماه ۱۴۰۴ با در دست داشتن مدارک مالکیت و تصرفیت نسبت به وسایل نقلیه توقیفی با مراجعه و ارائه مدارک مالکیت و تصرفیت به دفاتر خدمات به دفاتر پلیس ۱۰ +در سطح استان مراجعه و نسبت به تعیین تکلیف و رفع توقیف وسیله نقلیه خود اقدام نمایند.

بدیهی است عدم مراجعه ظرف این مدت، وسیله نقلیه آنها رها شده تلقی و حسب مقررات این دستورالعمل نسبت به وسایل نقلیه رها شده تعیین تکلیف قانونی خواهد شد.