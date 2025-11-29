به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ علی داداش تبار گفت: مأموران پلیس اماکن و کلانتری ۱۳ در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هماهنگی قضائی از مغازه‌ها و اماکن تجاری این شهرستان بازدید کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از مغازه‌های و اماکن تجاری مذکور ۱۸ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ داداش تبار ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری خوب مردم با پلیس، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه فعالیت غیرقانونی و مجرمانه توسط افراد فرصت طلب و قانون گریز، مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.